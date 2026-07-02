Росстат опубликовал данные о скачке цен на бензин. Сколько стоит топливо на Кубани?

В России цены на топливо в некоторых регионах выросли до 30% за неделю

Рост цен зафиксировли в 82 субъектах РФ. Абсолютным антирекордсменом стал Севастополь, где стоимость бензина взлетела на 30% всего за неделю.

Росстат обнародовал свежие данные о динамике цен на автомобильное топливо. Согласно еженедельному отчету, с 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%.

В Москве специалисты видят следующий ценовой разброс на АЗС: бензин АИ-92 предлагают от 62,99 до 88,90 рубля за литр, АИ-95 — от 68,99 до 97,90 рубля, а АИ-98 и выше — от 94,28 до 99,98 рубля.

В Санкт-Петербурге ситуация чуть стабильнее: АИ-92 стоит от 64,14 до 65,54 рубля, АИ-95 — от 68,87 до 72,36 рубля, а премиальные марки — от 97,22 до 99,84 рубля за литр.

В отчете есть официальные данные и по Краснодарскому краю. На конец прошлой недели средние цены в регионе составили:

АИ-92 — 69 рублей за литр;

АИ-95 — 76 рублей;

АИ-98 и выше — 98,4 рубля;

дизельное топливо — 79 рублей.

2 июля в телеграм-канале «Краснодар | Телетайп» опубликовали ролик, снятый на автомобильной заправке сети «АТАН» на Ейском шоссе. На табло видно, что бензин АИ-100 продают по 185 рублей за литр.