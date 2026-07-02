В Краснодарском крае изменился список городов с доступной «вторичкой» по семейной ипотеке. Где действует льгота?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото bearfotos, ru.freepik.com
    © Фото bearfotos, ru.freepik.com

Туапсе исключили из семейной ипотеки на «вторичку»

1 июля Дом.РФ сообщил, что вступили в силу изменения в программе «Семейная ипотека» на вторичное жилье. Как пояснила управляющий директор портала Светлана Некрасова, актуализацию проводят регулярно, учитывая объемы нового строительства в каждом конкретном населенном пункте.

Обновленный список включает 886 городов в 83 регионах. Из него убрали 18 городов в 18 регионах, добавили — 13 городов в 12 регионах. Из перечня льготных городов исключили Туапсе.

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По словам Некрасовой, льготная ипотека на вторичное жилье предназначена для тех городов, где недостаточно предложения на первичном рынке — чтобы семьи все равно могли улучшить свои жилищные условия. За время действия программы на таких условиях оформлено больше 17,3 тыс. кредитов на общую сумму 59,4 млрд рублей.

В Краснодарском крае после изменений «семейную ипотеку» на «вторичку» можно оформить в 17 городах. В их числе: Горячий Ключ, Приморско-Ахтарск, Абинск, Апшеронск, Хадыженск, Белореченск, Гулькевичи, Кореновск, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашевск, Тихорецк, Усть-Лабинск и Геленджик.

Программу «Семейная ипотека» расширили на вторичный рынок 1 апреля 2025 года. Воспользоваться льготой могут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно.

Квартира должна находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет, не признанном аварийным, а сам населенный пункт должен иметь статус города и соответствовать критерию недостаточности нового строительства (не больше двух строящихся домов). Перечень формируется на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как писали Юга.ру, аналитики назвали три города Краснодарского края, где сильнее всего подешевело готовое жилье.

Банки Деньги Жилье Кредитование Семья Туапсинский район Экономика

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