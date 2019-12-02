Историка Соколова, который убил и расчленил студентку, отправили в психбольницу

Доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил аспирантку из Краснодарского края, отправили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала, что обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова перевели в психбольницу СИЗО «Бутырка». В НИИ имени Сербского ему проведут психиатрическую экспертизу, после которой его вернут в Петербург, пишет RT. Соседом доцента СпбГУ по камере стал мужчина, которого обвинили по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). По словам Меркачевой, Соколов много читает и ни на что не жалуется, однако хочет вернуться в Санкт-Петербург. В Москве историк останется до конца года, сообщили 1 декабря «Известия».