Историка Соколова, который убил и расчленил студентку, отправили в психбольницу

Краснодарский край

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Доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил аспирантку из Краснодарского края, отправили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала, что обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова перевели в психбольницу СИЗО «Бутырка». В НИИ имени Сербского ему проведут психиатрическую экспертизу, после которой его вернут в Петербург, пишет RT. Соседом доцента СпбГУ по камере стал мужчина, которого обвинили по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

По словам Меркачевой, Соколов много читает и ни на что не жалуется, однако хочет вернуться в Санкт-Петербург. В Москве историк останется до конца года, сообщили 1 декабря «Известия».

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Напомним, в ночь на 9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойки достали 63-летнего мужчину с переохлаждением. Позже выяснилось, что это доцент Санкт-Петербургского госуниверситета, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет, а позже, при обыске в квартире, — женское тело, голову и окровавленную пилу.

Жертвой историка оказалась его бывшая студентка и сожительница, 24-летняя Анастасия Ещенко, уроженка Краснодарского края. Мужчина признался в убийстве, его арестовали до 8 января.

Студенты Соколова рассказали, каким он был преподавателем. Также стало известно, что брат девушки, вратарь ФК «Краснодар» Сергей Ещенко, мог быть последним, с кем она общалась перед смертью. По словам молодого человека, причиной убийства могла стать ревность.

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