Доцент Соколов объяснил, из-за чего убил свою бывшую аспирантку
В Санкт-Петербурге 11 ноября состоялось слушание по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении девушки
Октябрьский районный суд арестовал на два месяца, до 8 января 2020 года историка, преподавателя Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова, который стал фигурантом уголовного дела об убийстве своей бывшей аспирантки и сожительницы 24-летней Анастасии Ещенко.
На заседании 63-летний мужчина рассказал, какие отношения были между ним и девушкой: они «друг друга любили очень сильно (...), были вместе пять лет». Он добавил, что представлял Анастасию Ещенко своим друзьям как невесту.
По словам Соколова, во время ссоры при упоминании его детей девушка стала «беситься». Они оба потеряли контроль, после чего его возлюбленная накинулась на него с ножом.
«Эта девушка, она казалась мне прекрасным идеалом, превратилась в чудовище... От нее было много агрессии», — сказал он.
Соколов раскаивался в содеянном и «глубоко поражен тем, что произошло», сообщает «Интерфакс». На кадрах, снятых корреспондентом телеканала «360», видно, что пожилой мужчина расплакался в суде.
Ранее студенты Соколова рассказали, каким он был преподавателем. Также оказалось, что брат девушки, игрок ФК «Краснодар» Сергей Ещенко, мог быть последним, с кем она общалась перед смертью. По словам молодого человека, причиной убийства могла стать ревность.
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