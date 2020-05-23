В Краснодарском крае умерла пациентка с коронавирусом

В оперативном штабе Кубани по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса утром 23 мая рассказали , что в регионе за прошлые сутки коронавирус выявили у 89 человек. Кроме того, сообщалось о 27 умерших, при том что накануне их было 26.

Позже в оперштабе сообщили о том, что в ковид-госпитале Усть-Лабинска скончалась пациентка с диагнозом коронавирус. Умершей оказалась 55-летняя жительница станицы Выселки.

По данным министерства здравоохранения региона, в течение недели женщина была дома на самолечении и не обращалась за помощью медиков. 17 мая ее доставили в инфекционное отделение, а 19 мая состояние больной ухудшилось, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ.

20 мая стало известно, что анализ на коронавирус дал положительный результат. Пациентка также болела сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.