Распродажа книг, ярмарка и мастер-классы. В Краснодаре снова пройдет фестиваль локальной культуры

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В Краснодаре состоится фестиваль «Дом на районе» (0+)

Проект «Дом» анонсировал на 4 апреля фестиваль локальной культуры «Дом на районе». Он пройдет во дворе одного из жилых комплексов Краснодара.

В программе — благотворительная распродажа книг от проекта «Бродский», ярмарка местных товаров, выставка-продажа краснодарского искусства, а также мастер-классы по росписи керамических брошей, шкатулок и шоперов.

Известно расписание некоторых мероприятий:

  • с 12:00 до 15:00 — шахматный турнир от проекта Rep Chess KRD. Также будет работать стенд, где можно научиться играть или освежить навыки, и пройдет шахматный квиз с вопросами и задачами на эрудицию. Участие бесплатное;
  • с 13:00 до 15:00 — мастер-класс по раскраске пасхальных яиц. Стоимость участия — 500 рублей, необходима запись;
  • в 15:00 — шоу от танцевального пространства «База»;
  • в 17:30 — квартирник музыканта Максима Колесникова.

Помимо этого в программе танцы под винил, фотозона, розыгрыш подарков и какао для детей до семи лет.

Фестиваль пройдет 4 апреля с 10:00 до 19:00 в ЖК «Сердце» на улице Школьной, 1. Вход свободный.

