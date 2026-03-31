Распродажа книг, ярмарка и мастер-классы. В Краснодаре снова пройдет фестиваль локальной культуры
В Краснодаре состоится фестиваль «Дом на районе» (0+)
Проект «Дом» анонсировал на 4 апреля фестиваль локальной культуры «Дом на районе». Он пройдет во дворе одного из жилых комплексов Краснодара.
В программе — благотворительная распродажа книг от проекта «Бродский», ярмарка местных товаров, выставка-продажа краснодарского искусства, а также мастер-классы по росписи керамических брошей, шкатулок и шоперов.
Южная бас-миссия:
Известно расписание некоторых мероприятий:
- с 12:00 до 15:00 — шахматный турнир от проекта Rep Chess KRD. Также будет работать стенд, где можно научиться играть или освежить навыки, и пройдет шахматный квиз с вопросами и задачами на эрудицию. Участие бесплатное;
- с 13:00 до 15:00 — мастер-класс по раскраске пасхальных яиц. Стоимость участия — 500 рублей, необходима запись;
- в 15:00 — шоу от танцевального пространства «База»;
- в 17:30 — квартирник музыканта Максима Колесникова.
Помимо этого в программе танцы под винил, фотозона, розыгрыш подарков и какао для детей до семи лет.
Фестиваль пройдет 4 апреля с 10:00 до 19:00 в ЖК «Сердце» на улице Школьной, 1. Вход свободный.
