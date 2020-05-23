Впервые за 3 недели число зараженных коронавирусом на Кубани не достигло 90 человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Федеральный и региональный оперативные штабы 23 мая сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

За сутки с 22 по 23 мая выявили 9 тыс. 434 новых случая инфицирования COVID-19 в 84 регионах России, написал RT. Из числа зараженных у 42% не было клинических проявлений болезни. За день умерли 139 пациентов, выздоровели 8 тыс. 111 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (3 тыс. 190), Московской области (846) и Санкт-Петербурге (363). На юге и Северном Кавказе зарегистрировали 918 новых случаев, которые распределились по регионам следующем образом:

  • Ростовская область — 353;
  • Дагестан — 127;
  • Краснодарский край — 89;
  • Кабардино-Балкария — 80;
  • Ставропольский край — 74;
  • Северная Осетия — 67;
  • Ингушетия — 42;
  • Адыгея — 31;
  • Карачаево-Черкесия и Чечня — по 20;
  • Крым и Севастополь — 10 и 5 соответственно.

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Таким образом, число зараженных коронавирусом в России достигло 335 тыс. 882. Умерли 3 тыс. 388 человек, выздоровели — 107 тыс. 936.

В оперштабе Кубани подтвердили данные о 89 инфицированных и рассказали, что их возраст — от 1 года до 93 лет, среди заболевших 42 мужчины и 47 женщин. Новые случаи распределились по районам Краснодарского края так: 

  • 29 человек — Краснодар; 
  • 13 — Кавказский район;
  • по 6 — Армавир, Сочи и Белореченский район;
  • 5 — Крымский район;
  • 4 — Геленджик;
  • по 2 — Новороссийск, Выселковский, Ейский, Красноармейский районы;
  • по 1 — Славянский, Лабинский, Апшеронский, Гулькевичский, Калининский, Динской, Тихорецкий, Приморско-Ахтарский, Староминский, Каневской, Новокубанский, Абинский районы.

В числе инфицированных — годовалый ребенок в Краснодаре, 3-летний — в Новороссийске, 13-летние подростки — в Красноармейском и Белореченском районах, 17-летний подросток в Кавказском районе и 14-летний — в Калининском.

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Всего в Краснодарском крае официально зарегистрировано 3 тыс. 155 инфицированных, из них 181 ребенок. Выздоровели 1 тыс. 859 больных, в том числе 95 — за последний день. Накануне скончался еще один пациент, таким образом число летальных исходов на Кубани увеличилось до 27. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 38 больных.

В медицинские учреждения края с подозрением на COVID-19 обратились 8 тыс. 68 человек, среди них 778 детей. В стационарах лечатся 2 тыс. 211 человек, в том числе 166 детей. Под наблюдением медиков поликлиник — 13 тыс. 342 жителя края, включая 385 детей.

В обсерваторах находятся 2 тыс. 429 человек, их состояние удовлетворительное. За все время обитателей обсерваторов выявлено 38 положительных результатов на коронавирус.

Лабораторияи Роспотребнадзора сделали 41 тыс. 335 исследований, лаборатории минздрава Кубани — 111 тыс. 886 тестов. 

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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