Впервые за 3 недели число зараженных коронавирусом на Кубани не достигло 90 человек
Федеральный и региональный оперативные штабы 23 мая сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
За сутки с 22 по 23 мая выявили 9 тыс. 434 новых случая инфицирования COVID-19 в 84 регионах России, написал RT. Из числа зараженных у 42% не было клинических проявлений болезни. За день умерли 139 пациентов, выздоровели 8 тыс. 111 человек.
Наибольшее количество зараженных — в Москве (3 тыс. 190), Московской области (846) и Санкт-Петербурге (363). На юге и Северном Кавказе зарегистрировали 918 новых случаев, которые распределились по регионам следующем образом:
- Ростовская область — 353;
- Дагестан — 127;
- Краснодарский край — 89;
- Кабардино-Балкария — 80;
- Ставропольский край — 74;
- Северная Осетия — 67;
- Ингушетия — 42;
- Адыгея — 31;
- Карачаево-Черкесия и Чечня — по 20;
- Крым и Севастополь — 10 и 5 соответственно.
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Таким образом, число зараженных коронавирусом в России достигло 335 тыс. 882. Умерли 3 тыс. 388 человек, выздоровели — 107 тыс. 936.
В оперштабе Кубани подтвердили данные о 89 инфицированных и рассказали, что их возраст — от 1 года до 93 лет, среди заболевших 42 мужчины и 47 женщин. Новые случаи распределились по районам Краснодарского края так:
- 29 человек — Краснодар;
- 13 — Кавказский район;
- по 6 — Армавир, Сочи и Белореченский район;
- 5 — Крымский район;
- 4 — Геленджик;
- по 2 — Новороссийск, Выселковский, Ейский, Красноармейский районы;
- по 1 — Славянский, Лабинский, Апшеронский, Гулькевичский, Калининский, Динской, Тихорецкий, Приморско-Ахтарский, Староминский, Каневской, Новокубанский, Абинский районы.
В числе инфицированных — годовалый ребенок в Краснодаре, 3-летний — в Новороссийске, 13-летние подростки — в Красноармейском и Белореченском районах, 17-летний подросток в Кавказском районе и 14-летний — в Калининском.
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Всего в Краснодарском крае официально зарегистрировано 3 тыс. 155 инфицированных, из них 181 ребенок. Выздоровели 1 тыс. 859 больных, в том числе 95 — за последний день. Накануне скончался еще один пациент, таким образом число летальных исходов на Кубани увеличилось до 27. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 38 больных.
В медицинские учреждения края с подозрением на COVID-19 обратились 8 тыс. 68 человек, среди них 778 детей. В стационарах лечатся 2 тыс. 211 человек, в том числе 166 детей. Под наблюдением медиков поликлиник — 13 тыс. 342 жителя края, включая 385 детей.
В обсерваторах находятся 2 тыс. 429 человек, их состояние удовлетворительное. За все время обитателей обсерваторов выявлено 38 положительных результатов на коронавирус.
Лабораторияи Роспотребнадзора сделали 41 тыс. 335 исследований, лаборатории минздрава Кубани — 111 тыс. 886 тестов.
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