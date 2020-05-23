Впервые за 3 недели число зараженных коронавирусом на Кубани не достигло 90 человек

Федеральный и региональный оперативные штабы 23 мая сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

За сутки с 22 по 23 мая выявили 9 тыс. 434 новых случая инфицирования COVID-19 в 84 регионах России, написал RT. Из числа зараженных у 42% не было клинических проявлений болезни. За день умерли 139 пациентов, выздоровели 8 тыс. 111 человек. Наибольшее количество зараженных — в Москве (3 тыс. 190), Московской области (846) и Санкт-Петербурге (363). На юге и Северном Кавказе зарегистрировали 918 новых случаев, которые распределились по регионам следующем образом: Ростовская область — 353;

Дагестан — 127;

Краснодарский край — 89 ;

; Кабардино-Балкария — 80;

Ставропольский край — 74;

Северная Осетия — 67;

Ингушетия — 42;

Адыгея — 31;

Карачаево-Черкесия и Чечня — по 20;

Крым и Севастополь — 10 и 5 соответственно.

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Таким образом, число зараженных коронавирусом в России достигло 335 тыс. 882 . Умерли 3 тыс. 388 человек, выздоровели — 107 тыс. 936. В оперштабе Кубани подтвердили данные о 89 инфицированных и рассказали, что их возраст — от 1 года до 93 лет, среди заболевших 42 мужчины и 47 женщин. Новые случаи распределились по районам Краснодарского края так: 29 человек — Краснодар;

13 — Кавказский район;

по 6 — Армавир, Сочи и Белореченский район;

5 — Крымский район;

4 — Геленджик;

по 2 — Новороссийск, Выселковский, Ейский, Красноармейский районы;

по 1 — Славянский, Лабинский, Апшеронский, Гулькевичский, Калининский, Динской, Тихорецкий, Приморско-Ахтарский, Староминский, Каневской, Новокубанский, Абинский районы.

В числе инфицированных — годовалый ребенок в Краснодаре, 3-летний — в Новороссийске, 13-летние подростки — в Красноармейском и Белореченском районах, 17-летний подросток в Кавказском районе и 14-летний — в Калининском.