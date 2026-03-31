Не работают банкоматы, сложно вызвать такси и позвонить. В Краснодаре весь день нет связи и мобильного интернета
Краснодарцы с раннего утра жалуются на отсутствие мобильного интернета и связи. Сбои наблюдаются до сих пор
Предыстория: Утром 31 марта жители Краснодара пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Также наблюдались и сбои в работе сервисов, включенных в «белый список». При этом угрозу атаки БПЛА в городе не объявляли.
За день ситуация с мобильным интернетом в Краснодаре не улучшилась. По данным сервиса Сбой.рф, сейчас Кубань лидирует по количеству жалоб на работу операторов связи. За последние три часа из региона поступило 199 обращений.
Перебои зафиксировал и сайт Downdetector. За последние сутки из Краснодарского края поступило 1,1 тыс. жалоб. Пользователи также сообщают о сбоях в приложениях операторов связи, банков и сервисов из «белого списка».
Журналистка Юга.ру не смогла поговорить и по обычной телефонной связи — сеть постоянно обрывалась и «заедала».
Что пишут жители Краснодара?
- «У меня при переключении на мобильный интернет даже значок не появляется».
- «Сегодня не смогли вызвать такси с четырех телефонов одновременно».
- «Банкоматы не работают».
- «В центре нет связи, только экстренные вызовы».
Напомним, что с 1 апреля в России планируется полностью заблокировать Telegram и запретить пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Пользователи предположили, что в стране готовятся к новой волне ограничений интернета — это может быть причиной текущих сбоев.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара отказались запускать общественный Wi-Fi.