Не работают банкоматы, сложно вызвать такси и позвонить. В Краснодаре весь день нет связи и мобильного интернета

Краснодарцы с раннего утра жалуются на отсутствие мобильного интернета и связи. Сбои наблюдаются до сих пор

Предыстория: Утром 31 марта жители Краснодара пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Также наблюдались и сбои в работе сервисов, включенных в «белый список». При этом угрозу атаки БПЛА в городе не объявляли.

За день ситуация с мобильным интернетом в Краснодаре не улучшилась. По данным сервиса Сбой.рф, сейчас Кубань лидирует по количеству жалоб на работу операторов связи. За последние три часа из региона поступило 199 обращений.

Перебои зафиксировал и сайт Downdetector. За последние сутки из Краснодарского края поступило 1,1 тыс. жалоб. Пользователи также сообщают о сбоях в приложениях операторов связи, банков и сервисов из «белого списка».