Не работают банкоматы, сложно вызвать такси и позвонить. В Краснодаре весь день нет связи и мобильного интернета

Краснодарцы с раннего утра жалуются на отсутствие мобильного интернета и связи. Сбои наблюдаются до сих пор

Предыстория: Утром 31 марта жители Краснодара пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Также наблюдались и сбои в работе сервисов, включенных в «белый список». При этом угрозу атаки БПЛА в городе не объявляли.

За день ситуация с мобильным интернетом в Краснодаре не улучшилась. По данным сервиса Сбой.рф, сейчас Кубань лидирует по количеству жалоб на работу операторов связи. За последние три часа из региона поступило 199 обращений. 

Перебои зафиксировал и сайт Downdetector. За последние сутки из Краснодарского края поступило 1,1 тыс. жалоб. Пользователи также сообщают о сбоях в приложениях операторов связи, банков и сервисов из «белого списка».

В России усиливают борьбу с VPN-сервисами:

Журналистка Юга.ру не смогла поговорить и по обычной телефонной связи — сеть постоянно обрывалась и «заедала».

Что пишут жители Краснодара?

  • «У меня при переключении на мобильный интернет даже значок не появляется».
  • «Сегодня не смогли вызвать такси с четырех телефонов одновременно».
  • «Банкоматы не работают».
  • «В центре нет связи, только экстренные вызовы».

Напомним, что с 1 апреля в России планируется полностью заблокировать Telegram и запретить пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Пользователи предположили, что в стране готовятся к новой волне ограничений интернета — это может быть причиной текущих сбоев.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара отказались запускать общественный Wi-Fi.

В Ростове-на-Дону тестируют «белый список» на домашнем интернете. Один из крупных провайдеров опроверг информацию
Дендрарий Сочи приглашает на перформанс «Цветение сакуры»
В России усиливают борьбу с VPN-сервисами: что предложило Минцифры?
Сочинский музей «Дерево Дружбы» отремонтируют за 450 млн рублей
Telegram предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки

