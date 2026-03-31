Дендрарий Сочи приглашает на перформанс «Цветение сакуры»

В японском саду сочинского Дендрария пройдет праздник в честь ханами

Затем будет лекция от ведущего научного сотрудника и просветителя Галины Солтани. Также состоится выступления арфиста Алексея Соболя, диджея Ильи Соболя и танцевальной компании хореографа Валерии Камаевой.

Сочинский национальный парк анонсировал на 2 апреля музыкально-хореографический перформанс «Цветение сакуры». Событие начнется с чайной дегустации — гости попробуют чай Габа.

У нас есть Япония дома:

«Ловите этот момент с нами и смотрите, как музыка, танец и природа соединяются, наполняя яркими и запоминающимися мгновениями сочинскую весну», — приглашают организаторы.

Перформанс состоится в японском саду парка Дендрарий. Вход по билетам. Начало в 15:00. Яркие японские образы приветствуются.

Ханами — японская традиция созерцания цветущей сакуры. В Стране восходящего солнца сезон длится всего 7-10 дней, начинаясь на юге в марте и завершаясь на севере в мае.



Коллекция сакур сочинского Дендрария — самая обширная в России, она представлена 23 наименованиями.

