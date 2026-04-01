Жители Краснодарского края 2 апреля увидят Розовое полнолуние. Что это за явление?

  • Полнолуние © Фото wirestock, сайт freepik.com
Розовая Луна озарит небо утром 2 апреля. Рассказываем, с чем связано название

Московский планетарий сообщил, что 2 апреля в 05:13 Луна достигнет полной фазы и будет хорошо видна при благоприятной погоде. Апрельское полнолуние называют Розовой Луной, хотя цвет спутника не изменится.

Свое поэтическое название апрельское полнолуние получило благодаря коренным народам Америки. Они связывали его с началом цветения флокса шиловидного, который также называют розовым мхом. Этот дикорастущий цветок широко распространен на востоке Северной Америки.

Северное сияние на юге:

При определенных атмосферных условиях Луна действительно может приобретать розоватый, оранжевый или красноватый оттенок. Чаще всего такой эффект наблюдается, когда она находится низко над горизонтом. Однако этот оптический феномен целиком обусловлен особенностями земной атмосферы, а не реальными изменениями на поверхности самого небесного тела.

Примечательно, что в разных культурах это полнолуние имеет совершенно иные названия. В Китае его называют «Луной пиона», кельты именовали «Луной семян» или «Луной молодых побегов». Некоторые группы коренных американцев традиционно использовали вариант «Луна молодой травы».

Как писали Юга.ру, 11 март жители Краснодарского края увидели в небе летящий огненный шар, который разрушился над Черным морем.

Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море после атаки беспилотника – ТАСС
В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве
Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд
Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше
Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
У россиян перестали работать банковские приложения
У россиян перестали работать банковские приложения
Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

