Жители Краснодарского края 2 апреля увидят Розовое полнолуние. Что это за явление?
Московский планетарий сообщил, что 2 апреля в 05:13 Луна достигнет полной фазы и будет хорошо видна при благоприятной погоде. Апрельское полнолуние называют Розовой Луной, хотя цвет спутника не изменится.
Свое поэтическое название апрельское полнолуние получило благодаря коренным народам Америки. Они связывали его с началом цветения флокса шиловидного, который также называют розовым мхом. Этот дикорастущий цветок широко распространен на востоке Северной Америки.
При определенных атмосферных условиях Луна действительно может приобретать розоватый, оранжевый или красноватый оттенок. Чаще всего такой эффект наблюдается, когда она находится низко над горизонтом. Однако этот оптический феномен целиком обусловлен особенностями земной атмосферы, а не реальными изменениями на поверхности самого небесного тела.
Примечательно, что в разных культурах это полнолуние имеет совершенно иные названия. В Китае его называют «Луной пиона», кельты именовали «Луной семян» или «Луной молодых побегов». Некоторые группы коренных американцев традиционно использовали вариант «Луна молодой травы».
