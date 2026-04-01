Жители Краснодарского края 2 апреля увидят Розовое полнолуние. Что это за явление?

Московский планетарий сообщил, что 2 апреля в 05:13 Луна достигнет полной фазы и будет хорошо видна при благоприятной погоде. Апрельское полнолуние называют Розовой Луной, хотя цвет спутника не изменится.

Свое поэтическое название апрельское полнолуние получило благодаря коренным народам Америки. Они связывали его с началом цветения флокса шиловидного, который также называют розовым мхом. Этот дикорастущий цветок широко распространен на востоке Северной Америки.