В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком ретродрамы «Планета»
В кинотеатре «Каро 8» 6 апреля пройдет спецпоказ фильма Михаила Архипова (12+)
Критик Кира Кац анонсировала на 6 апреля показ фантастической драмы «Планета» режиссера Михаила Архипова. История отчасти вдохновлена творчеством кинодеятеля Павла Клушанцева.
Действие фильма разворачивается в августе 1960 года в Ленинграде. Николай Беренцев готовится к съемкам масштабного научно-фантастического фильма об экспедиции советских космонавтов на Венеру. Он полон энтузиазма: сам разрабатывает макеты планет и космического корабля, придумывает специальные приспособления для комбинированных съемок, пытается визуализировать то, что никто никогда не видел, — жизнь на других планетах.
Однако на пути режиссера возникает множество препятствий. Он сталкивается с бюрократической проволочкой со стороны директора киностудии, непониманием со стороны сценариста, а также со скепсисом ученых, считающих, что фантазия не должна опережать науку.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 6 апреля в 19:30. Стоимость билетов 700 рублей.
