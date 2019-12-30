В Новороссийске экс-депутат и экс-кандидат на пост мэра получил 7,5 лет колонии за обман дольщиков почти на миллиард рублей

Канаев был гендиректором ООО «Кубаньжилстрой», которое занималось возведением ЖК «Посейдон» в Новороссийске. По данным следствия, с 2013 по 2017 год он путем обмана похитил 887 млн рублей средств дольщиков из разных российских регионов.

Потерпевшими по делу признали более 400 человек, сумма ущерба составила для каждого из них от 1,6 млн рублей до 3,8 млн рублей.

«Действия Канаева по хищению денежных средств стали причиной приостановления строительства ЖК "Посейдон", а также того, что компания не имела возможности вернуть денежные средства по расторгнутым договорам и выплатить неустойку потерпевшим», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дело в отношении Канаева возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). Суд приговорил его к 7,5 годам колонии общего режима и оштрафовал на 100 тыс. рублей. Также судья удовлетворил гражданские иски потерпевших, на имущество осужденного наложен арест. Вину Канаев не признал.