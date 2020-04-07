В Краснодаре будут судить застройщиков за похищение у дольщиков 560 млн рублей
Прокуратура Краснодарского края в апреле направила в суд уголовное дело против девяти застройщиков, которые обманули 715 дольщиков
По версии следствия, девять человек в возрасте от 32 до 50 лет занимали руководящие должности в ООО «Строительная компания "Проспектстрой"», а также являлись председателями жилищно-строительных кооперативов. С 2014 по 2017 год под предлогом строительства многоквартирных жилых домов ЖСК «Меридиан», ЖСК «Южная Равнина», ЖСК «Горизонт» в Краснодаре они привлекали деньги дольщиков, не планируя исполнить обязательства. Однако для придания правдоподобности злоумышленники часть средств направили на строительство, при этом они заранее знали, что этого не хватит для сдачи домов в эксплуатацию.
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Ущерб превысил 563 млн рублей, обманутыми оказались 715 участников долевого строительства. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Материалы дела направили в Прикубанский районный суд для рассмотрения по существу. Следователи арестовали земельные участки и другую недвижимость злоумышленников, сообщили 7 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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