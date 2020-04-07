В Краснодаре будут судить застройщиков за похищение у дольщиков 560 млн рублей

По версии следствия, девять человек в возрасте от 32 до 50 лет занимали руководящие должности в ООО «Строительная компания "Проспектстрой"», а также являлись председателями жилищно-строительных кооперативов. С 2014 по 2017 год под предлогом строительства многоквартирных жилых домов ЖСК «Меридиан», ЖСК «Южная Равнина», ЖСК «Горизонт» в Краснодаре они привлекали деньги дольщиков, не планируя исполнить обязательства. Однако для придания правдоподобности злоумышленники часть средств направили на строительство, при этом они заранее знали, что этого не хватит для сдачи домов в эксплуатацию.