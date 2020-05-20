В центре Краснодара внедорожник врезался в столб

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре днем 20 мая произошло ДТП, в котором внедорожник Range Rover врезался в столб

Авария случилась около 13:00 на улице Рашпилевской. Автомобиль Volkswagen Tiguan ехал в сторону Карасунской. В районе улицы Чапаева водитель решила повернуть налево с правого ряда, не перестраиваясь. В результате машина столкнулась с попутным Range Rover, который ехал по левой полосе. После удара внедорожник врезался в железобетонный столб. 

В результате ДТП пострадала водитель Range Rover. По факту случившегося проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Читайте также:

Напомним, 18 мая в администрации Краснодара на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом обсудили резонансные ДТП, которые произошли во время карантина на опустевших дорогах города. Власти обратили внимание на проблему после того, как 20-летний водитель въехал в памятник около Вечного огня, уходя от полицейской погони.

ДТП Краснодар Полиция

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре ночью запустят движение по кольцу на улице Дзержинского. Как по нему ездить?
Краснодарская стрит-артистка вложила записку «ЕДОДОЙ» в иерусалимскую Стену Плача
В Адыгее подал в отставку глава района, где произошла вспышка коронавируса
Кубанского депутата-единоросса задержали по делу о хищении средств дольщиков
В Адыгее 25 мая объявили выходным в честь Ураза-байрама
В центре Краснодара внедорожник врезался в столб

Лента новостей

Реклама на портале