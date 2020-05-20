В центре Краснодара внедорожник врезался в столб
В Краснодаре днем 20 мая произошло ДТП, в котором внедорожник Range Rover врезался в столб
Авария случилась около 13:00 на улице Рашпилевской. Автомобиль Volkswagen Tiguan ехал в сторону Карасунской. В районе улицы Чапаева водитель решила повернуть налево с правого ряда, не перестраиваясь. В результате машина столкнулась с попутным Range Rover, который ехал по левой полосе. После удара внедорожник врезался в железобетонный столб.
В результате ДТП пострадала водитель Range Rover. По факту случившегося проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.
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Напомним, 18 мая в администрации Краснодара на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом обсудили резонансные ДТП, которые произошли во время карантина на опустевших дорогах города. Власти обратили внимание на проблему после того, как 20-летний водитель въехал в памятник около Вечного огня, уходя от полицейской погони.