В Краснодаре на перекрестке произошло ДТП с пятью машинами. Водители утверждают, что ехали на зеленый

В центре Краснодара утром 14 мая после ДТП с двумя машинами одну из них отбросило на три припаркованных

Авария случилась около 9:00 на пересечении улиц Рашпилевской и Карасунской. По предварительным данным, 23-летний парень за рулем автомобиля Skoda ехал по улице Рашпилевской в сторону Гимназической. В это время 28-летний водитель Volvo двигался по Карасунской в сторону Октябрьской. На перекрестке машины столкнулись.

От удара Volvo врезалась в припаркованный автомобиль Opel, который врезался в Subaru, а та — в Renault. В момент столкновения в машинах никого не было, никто не пострадал.

Оба водителя утверждали, что ехали на разрешающий сигнал светофора. Обстоятельства уточняются, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.