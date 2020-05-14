В Краснодаре на перекрестке произошло ДТП с пятью машинами. Водители утверждают, что ехали на зеленый

Краснодарский край

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В центре Краснодара утром 14 мая после ДТП с двумя машинами одну из них отбросило на три припаркованных

Авария случилась около 9:00 на пересечении улиц Рашпилевской и Карасунской. По предварительным данным, 23-летний парень за рулем автомобиля Skoda ехал по улице Рашпилевской в сторону Гимназической. В это время 28-летний водитель Volvo двигался по Карасунской в сторону Октябрьской. На перекрестке машины столкнулись.

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От удара Volvo врезалась в припаркованный автомобиль Opel, который врезался в Subaru, а та — в Renault. В момент столкновения в машинах никого не было, никто не пострадал.

Оба водителя утверждали, что ехали на разрешающий сигнал светофора. Обстоятельства уточняются, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, сегодня днем в центре Краснодара произошла еще одна авария: машина такси врезалась в легковушку, и та перевернулась на крышу.

ДТП Краснодар

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