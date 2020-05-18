«Ощущение, что водители резко разучились водить». Власти Краснодара обсудили последние городские ДТП

Краснодарский край

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В администрации Краснодара на заседании оперштаба 18 мая обсудили резонансные ДТП, которые произошли во время карантина

Глава Краснодара Евгений Первышов на заседании штаба вспомнил некторые резонансные аварии, которые произошли в период карантина. В том числе и ночную аварию 18 мая, где машина врезалась в мемориальный комплекс «Вечный огонь» в постамент Родины-матери. Глава города возмутился: с какой скоростью нужно было ехать ночью, чтобы у машины отлетели колеса.

«Машин на улицах было мало из-за введенных ограничений. Но такое ощущение, что водители резко разучились водить и стали игнорировать правила дорожного движения», — заявил мэр.

Он уточнил, что скоро все жители смогут пользоваться своими машинами, поэтому неоходимо усилить работу ГИБДД и системы «Безопасный город».

Напомним, за последнюю неделю в краевой столице произошло несколько резонансных ДТП. В центре Краснодара утром 14 мая на пересечении улиц Рашпилевской и Карасунской столкнулись две машины, после чего одну из них отбросило на три припаркованных. Оба водителя утверждали, что ехали на зеленый сигнал светофора. В полдень на соседней улице автомобиль такси врезался в легковушку, и та перевернулась на крышу. Ночью в тот же день на улице Красной водитель такси не уступил на перекрестке автомобилю BMW и загорелся после удара.

Накануне на подъезде к Краснодару микроавтобус попытался проехать на красный свет и столкнулся с «Газелью»: в результате один человек погиб и несколько пострадали. Кроме того, ночью 18 мая 20-летний водитель въехал в памятник около Вечного огня, пытаясь скрыться от полиции.

ДТП Евгений Первышов Краснодар

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