В администрации Краснодара на заседании оперштаба 18 мая обсудили резонансные ДТП, которые произошли во время карантина

Глава Краснодара Евгений Первышов на заседании штаба вспомнил некторые резонансные аварии, которые произошли в период карантина. В том числе и ночную аварию 18 мая, где машина врезалась в мемориальный комплекс «Вечный огонь» в постамент Родины-матери. Глава города возмутился: с какой скоростью нужно было ехать ночью, чтобы у машины отлетели колеса.

«Машин на улицах было мало из-за введенных ограничений. Но такое ощущение, что водители резко разучились водить и стали игнорировать правила дорожного движения», — заявил мэр.

Он уточнил, что скоро все жители смогут пользоваться своими машинами, поэтому неоходимо усилить работу ГИБДД и системы «Безопасный город».