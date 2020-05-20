В Краснодаре запретят остановку машин на улице Дзержинского

Краснодарский край

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В Краснодаре с 1 августа машинам запретят останавливаться и парковаться на участке улицы Дзержинского

Схема движения изменится на отрезке Дзержинского между Грибоедова и Нахимова в районе нового комплекса зданий и сооружений Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко. С 1 августа по четной стороне будет запрещена остановка и стоянка транспорта. 

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара рассказали, что такое решение было принято, чтобы избежать заторов возле училища.

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«Мы понимаем, что когда откроется новое училище, вдоль него будут парковаться машины. Это магистральная улица, где мы не можем допустить затора из-за припаркованных на проезжей части автомобилей. Это создаст проблему для движения и личного, и общественного транспорта», — прокомментировали в дептрансе.

К 1 августа на Дзержинского установят дорожные знаки «Остановка запрещена», добавили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в краевой столице на перекрестке улиц Дзержинского и Кореновской 20 мая открыли новое кольцо. Кроме того, на Кореновской идет ремонт дороги, который планируется завершить в июле.  

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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