В Краснодаре запретят остановку машин на улице Дзержинского

В Краснодаре с 1 августа машинам запретят останавливаться и парковаться на участке улицы Дзержинского

Схема движения изменится на отрезке Дзержинского между Грибоедова и Нахимова в районе нового комплекса зданий и сооружений Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко. С 1 августа по четной стороне будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара рассказали, что такое решение было принято, чтобы избежать заторов возле училища.