В Краснодаре запретят остановку машин на улице Дзержинского
В Краснодаре с 1 августа машинам запретят останавливаться и парковаться на участке улицы Дзержинского
Схема движения изменится на отрезке Дзержинского между Грибоедова и Нахимова в районе нового комплекса зданий и сооружений Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко. С 1 августа по четной стороне будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара рассказали, что такое решение было принято, чтобы избежать заторов возле училища.
«Мы понимаем, что когда откроется новое училище, вдоль него будут парковаться машины. Это магистральная улица, где мы не можем допустить затора из-за припаркованных на проезжей части автомобилей. Это создаст проблему для движения и личного, и общественного транспорта», — прокомментировали в дептрансе.
К 1 августа на Дзержинского установят дорожные знаки «Остановка запрещена», добавили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в краевой столице на перекрестке улиц Дзержинского и Кореновской 20 мая открыли новое кольцо. Кроме того, на Кореновской идет ремонт дороги, который планируется завершить в июле.