В Краснодаре перекресток улиц Дзержинского и Кореновской переделали в кольцо

Напомним, 5 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане провести реконструкцию дороги на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. В администрации объяснили решение переоборудовать перекресток тем, что там часто случаются ДТП и скапливаются пробки.

В результате участок на пересечении Дзержинского и Кореновской преобразовали в кольцевую развязку. Там сделали круговую двухполосную дорогу и заменили все светофоры, а также ввели постоянный правый поворот с кольца. Движение начнет работать по новой схеме с 20 мая. Сейчас на участке заканчивают ремонтные работы, после его открытия специалисты займутся приведением в порядок зеленых зон около дороги.