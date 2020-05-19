В Краснодаре перекресток улиц Дзержинского и Кореновской переделали в кольцо
Власти Краснодара представили схему движения на новом кольце на улице Дзержинского, которое откроют 20 мая
Напомним, 5 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане провести реконструкцию дороги на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. В администрации объяснили решение переоборудовать перекресток тем, что там часто случаются ДТП и скапливаются пробки.
В результате участок на пересечении Дзержинского и Кореновской преобразовали в кольцевую развязку. Там сделали круговую двухполосную дорогу и заменили все светофоры, а также ввели постоянный правый поворот с кольца. Движение начнет работать по новой схеме с 20 мая. Сейчас на участке заканчивают ремонтные работы, после его открытия специалисты займутся приведением в порядок зеленых зон около дороги.
Мэр Краснодара Евгений Первышов посетил транспортный узел 19 мая. Он рассказал, что его перестраивают на основе рекомендаций Высшей школы экономики, а также математического моделирования. Он напомнил, что ранее на основе расчетов ВШЭ в краевом центре уже поменяли движение на нескольких кольцевых развязках и перестроили их в Т-образные перекрестки.
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«В каждом случае эффективность расчетов подтвердилась, и пропускная способность стала значительно лучше. При отличном результате стоимость работ — небольшая. Здесь один из самых сложных перекрестков Прикубанского округа, теперь его пропускная способность увеличится в полтора раза», — прокомментировал Первышов работы на улице Дзержинского.
В пресс-службе показали, как выглядела схема движения на перекрестке до ремонта и после него:
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