В Краснодаре ремонт улицы Кореновской собираются завершить к концу июля

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 19 мая рассказали о ходе ремонтных работ на улице Кореновской

Ранее Юга.ру писали, что в краевом центре завершается ремонт дороги на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской — там 20 мая введут кольцевое движение.

Параллельно с обновлением перекрестка идет ремонт участка дороги по улице Кореновской протяженностью 1,3 км — от Дзержинского до Лесопосадочной. В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что на участке выполнили 70% работ: отремонтировали тротуары, парковочные площадки и съезды к улицам. На отрезке от улицы Светлой до Дзержинского уложили верхний слой покрытия.

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Место проведения дорожных работ 19 мая посетили мэр Краснодара Евгений Первышов и замглавы города Артем Доронин. Он рассказал, что дорогу ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Планируемый срок завершения работ — конец июля 2020 года», — уточнил Доронин.

Кроме того, Первышов поручил продумать возможность расширить Кореновскую от Дзержинского до микрорайона «Лиговский», так как нынешняя двухполосная дорога не справляется с растущей нагрузкой.

Напомним, 15 мая в Краснодаре начали ремонт дороги на улице Речной около детского сада. А 16 мая стало известно о планах мэрии перекрыть проезд к хутору Копанскому из-за того, что дорогу разбили грузовые машины, а вдоль нее образовались стихийные свалки.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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