В Краснодаре плитку вокруг Главной городской площади заменят на асфальт
27 апреля в Краснодаре стартовали работы по замене покрытия около Главной городской площади
Речь идет об участках по улицам Красной, Буденного и Красноармейской. Менять плитку решили из-за того, что она сильно разрушилась и просела в некоторых местах. В мэрии уточнили, что плитка не справляется с интенсивным трафиком движения машин. Работы по замене покрытия выполнят в три этапа.
С 27 апреля по 18 мая заменят участок водопровода на участке улицы Буденного от Красноармейской до Красной. В этот же период заменят плитку на асфальт на четной стороне проезжей части Красной от Буденного до Длинной. На этот период движение транспорта ограничат по одной полосе.
С 18 мая по 10 июня заменят плитку на асфальт на отрезке Красноармейской от Длинной до Буденного и на Буденного от Коммунаров до Красной. Проезд на этих участках также ограничат, а дорогу перед фасадом здания мэрии Краснодара на этот период полностью закроют.
С 10 июня по 11 июля заменят плитку на Буденного от Красной до Рашпилевской и по нечетной стороне Красной на отрезке от Буденного до Длинной. На время работ движение транспорта временно запретят по одной полосе.
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«У нас всегда было много замечаний в этой части, особенно по правой стороне улицы Красной, плитка действительно создавала аварийные ситуации. Парады, которые проходили на площади, тоже частично затрагивали эти участки — военная техника продавливала плиточное покрытие. Мы после каждого парада выполняли ремонтные работы. В этом году парад в честь Дня Победы перенесен. Поэтому целесообразно заранее подготовить покрытие, в том числе, к проходу военной техники», — объяснил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Несмотря на намеченные сроки, ремонт планируют завершить раньше — до 1 июля, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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