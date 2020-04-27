В Краснодаре плитку вокруг Главной городской площади заменят на асфальт

Речь идет об участках по улицам Красной, Буденного и Красноармейской. Менять плитку решили из-за того, что она сильно разрушилась и просела в некоторых местах. В мэрии уточнили, что плитка не справляется с интенсивным трафиком движения машин. Работы по замене покрытия выполнят в три этапа.

С 27 апреля по 18 мая заменят участок водопровода на участке улицы Буденного от Красноармейской до Красной. В этот же период заменят плитку на асфальт на четной стороне проезжей части Красной от Буденного до Длинной. На этот период движение транспорта ограничат по одной полосе.

С 18 мая по 10 июня заменят плитку на асфальт на отрезке Красноармейской от Длинной до Буденного и на Буденного от Коммунаров до Красной. Проезд на этих участках также ограничат, а дорогу перед фасадом здания мэрии Краснодара на этот период полностью закроют.