В Краснодарском крае осудили участника банды, известной как ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Напомним, региональная общественная организация (РОО) «Единые народные общинные товарищества» (известная как Частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т. корп.») официально зарегистрирована в Москве. Следователи Кубани уже заводили уголовные дела против банды. В участии в ней подозревают сотрудников УФСБ по Москве и области. По версии следствия, сотрудники ведомства отдавали приказы главарю банды, а тот в свою очередь поручал их выполнение членам «Е.Н.О.Т.».

Суд установил, что в 2016 году житель Москвы вошел в состав преступного сообщества, созданного в столице. В июле 2018 года организатор банды получил от неизвестных людей деньги. За это он должен был отобрать у жителя Краснодарского края участок земли в Туапсинском районе. Для этого главарь банды взял с собой двух сообщников, в том числе москвича. Впоследствие против других участников также возбудили уголовные дела.

В августе 2018-го члены группировки приехали на Кубань и начали следить за местным жителем. 17 августа они проникли в дом мужчины. Их заметила его жена, тогда преступники связали женщину, закрыли в гараже и стали ждать хозяина дома. Когда он приехал, участники банды напали на него и силой потребовали передать указанному человеку права на земельный участок. Испугавшись, мужчина согласился.

Против жителя Москвы возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б», ч. 3 ст. 163, ч. 1 ст. 139, п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Вымогательство, нарушение неприкосновенности жилища, незаконное лишение свободы). Он полностью признал вину и помогал следствию. Туапсинский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили 19 мая в пресс-службе краевого суда.