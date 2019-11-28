На Кубани завели пять дел против ЧВК «Е.Н.О.Т.». СК считает, что преступления курировали майоры ФСБ из Москвы

Краснодарский край, Вся Россия

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Следственный комитет Краснодарского края в ноябре возбудил пять уголовных дел против ЧВК «Единые народные общинные товарищества»

Региональная общественная организация (РОО) «Единые народные общинные товарищества» (известная как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т. корп.») официально зарегистрирована в Москве. В середине октября следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко возбудил пять уголовных дел по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ст. 209 УК РФ (Бандитизм), ст. 162 (Разбой) и ст. 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемыми стали лидер организации Роман Теленкевич, а также сотрудники УФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. По версии следствия, сотрудники ведомства отдавали приказы главарю банды, а тот в свою очередь поручал их выполнение членам Е.Н.О.Т.

В материалах дела говорится, что, согласно уставу, ЧВК занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. При этом фактической целью организации была маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий, сообщил «Коммерсантъ».

Следствие считает, что следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР и сотрудники ФСБ вместе с членами банды проводили обыски в офисах и домах, а после этого выносили оставшееся имущество. Так, в декабре 2016 года они похитили деньги и ценности на 4,8 млн рублей у фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Через три года потерпевшие написали заявление и их показания совпали с теми, что дали участники РОО и Теленкевич, которых задержали в Туапсе по ст. 163 УК РФ (Вымогательство).

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Майоров Мрищука и Барякшева в октябре арестовали по ходатайству следственного комитета Кубани. Однако через 18 дней Южный окружной военный суд постановил немедленно освободить Мрищука из-за выявленных процессуальных нарушений, а арест Барякшева продлевать не стали.

По данным из открытых источников, члены Е.Н.О.Т. отличились в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при присоединении Крыма к России. Сами участники организации отмечали, что это были не боевые, а гуманитарные операции, но при этом на фото и видеозаписях фигурировали в основном в камуфляже и с оружием.

Вымогательство Деньги Кражи Разбойное нападение Следственный комитет ФСБ

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