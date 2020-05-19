МЧС отправило в Дагестан автоколонны для дезинфекции

К 19 мая Дагестан остается на пятом месте в России по количеству диагностированных случаев заболевания коронавирусом — 3 тыс. 553 человека. За все время там умерло 32 пациента. Минздрав 8 мая признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в стране, а Росздравнадзор в мае выявил в регионе недостаток лекарств и тест-систем на коронавирус.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжелые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных COVID-19 в Дагестане, написал RT. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию непростой.