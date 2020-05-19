МЧС отправило в Дагестан автоколонны для дезинфекции
МЧС России 19 мая направило в Дагестан группу специалистов, чтобы провести в республике дезинфекцию
К 19 мая Дагестан остается на пятом месте в России по количеству диагностированных случаев заболевания коронавирусом — 3 тыс. 553 человека. За все время там умерло 32 пациента. Минздрав 8 мая признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в стране, а Росздравнадзор в мае выявил в регионе недостаток лекарств и тест-систем на коронавирус.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжелые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных COVID-19 в Дагестане, написал RT. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию непростой.
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Из-за сложной эпидемической обстановки в республике МЧС решило направить туда специалистов и технику, чтобы продезинфицировать и обработать территории региона, сообщил телеканал «360».
Автоколонны Ногинского и Донского спасательных центров, в которых состоят 140 человек и 26 единиц техники, уехали в Дагестан 19 мая. Специалисты будут дезинфицировать лечебные и образовательные учреждения, а также объекты социального обслуживания, здания и сооружения транспортной инфраструктуры.
Напомним, чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов накануне обратился к жителям Дагестана и призвал их слушать врачей и оставаться дома. Также спортсмен напомнил о предстоящем Ураза-Байраме и попросил в этом году отказаться от посещения гостей и отметить праздник дома.
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