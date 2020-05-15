В Сочи обнаружили свалку опасных отходов рядом с водозабором

Краснодарский край

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Фирма в Сочи на протяжении семи лет складировала строительный мусор рядом с водозабором, причинив ущерб природе в более 30 млн рублей

В ходе прокурорской проверки в Адлерском районе была обнаружена незаконная свалка из строительного мусора, полиэтилена, пенопласта, металлолома, автомобильных покрышек и коммунальных отходов площадью более 17 гектаров.

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Следователи выяснили, что сочинская фирма, работающая с химическими отходами на протяжении семи лет складировала мусор на территории вблизи водозабора МУП Сочи «Водоканал» на левом берегу реки Мзымта. Своими действиями коммерсанты причинили окружающей среде и плодородному слою почвы ущерб на сумму более 31,3 млн рублей.

В отношении фирмы возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земельного участка по ч.1 ст.247 (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Сейчас проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Краснодарскому краю.

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Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и мэр Сочи Алексей Копайгородский 15 мая проверили ход ликвидации нелегальной свалки.

Копайгородский рассказал, что на месте ежедневно дежурят правоохранители, представители казачества и Росгвардии. Проезды для спецтехники закрыты бетонными блоками, ведется видеонаблюдение. Мусор начнут вывозить в ближайшее время.

В прошлом году Юга.ру писали, что летом около станции «Адлер» в Сочи нашли свалку опасных отходов.

Мусор Прокуратура Следственный комитет Сочи ТБО

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