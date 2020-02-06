На Кубани возбудили уголовное дело из-за свалки около поселка Афипского

Краснодарский край

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Прокуратура Краснодарского края в феврале раскрыла факт загрязнения мусором лесного фонда в Северском районе

Мусорная свалка площадью более 10 тыс. кв. метров находилась в районе 9-го км дороги поселок Афипский — хутор Коваленко. Ее закрыли в июне 2017 года.

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Прокуратура провела проверку и выяснила, что свалочный мусор вышел за пределы земельного участка, перекрыл почву и загрязнил ее опасными веществами. Площадь испорченных земель лесного фонда составила 3,3 га. По информации Межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Адыгее, ущерб окружающей среде составил более 40 млн рублей.

Прокуратура направила материал в следственный орган полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 254 УК РФ (Порча земли).

В феврале 2019 года Юга.ру писали о том, что донской чиновник отчитывался о работе по уборке свалок фотографиями, на которых мусор был «замазан» в фоторедакторе. В марте общественники Ростовской области заявили о том, что чиновники снова «убрали» свалки через фотошоп.

Мусор Прокуратура Северский район ТБО Экология

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