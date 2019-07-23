Около станции «Адлер» в Сочи нашли свалку опасных отходов

Нарушения выявили при поверке вагонного участка «Адлер», относящегося к подразделению Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Выяснилось, что территория находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.

«На земле складированы отработанные свинцовые аккумуляторные батареи, почти все — с открытыми крышками. При этом в батареях находится серная кислота, которая содержит опасные элементы. Кроме того, контейнеры для мусора не имеют крышек, в результате чего под воздействием атмосферных осадков и ветра отходы распространяются на общую прилегающую территорию», — рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ведомство внесло представление начальнику вагонного участка «Адлер» с требованием устранить нарушения.