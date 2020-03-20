В Сочи замглавы района заплатит штраф за стихийные свалки 

Краснодарский край

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На замглаву Центрального района Сочи завели дело после жалобы местной жительницы на свалки бытовых отходов

Жительница Сочи обратилась в районную прокуратуру и заявила о несанкционированных свалках на улице Виноградной. Проверка подтвердила нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

В отношении замглавы администрации Центрального района возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Чиновник будет оштрафован. Свалки на улице Виноградной уже ликвидированы, сообщили 20 марта в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Санкции статьи предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей для должностных лиц.

Как писали Юга.ру, в марте 2019 года в Ростове-на-Дону чиновники несколько раз зарисовали свалку с помощью фотошопа. 

Мусор Сочи Чиновники

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