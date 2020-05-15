В выходные на Кубани прогнозируют дожди и понижение температуры

По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае в выходные, 16 и 17 мая, пройдут кратковременные дожди

15 мая в Краснодаре, по данным кубанского гидрометцентра, существенных осадков не ожидается. Ветер 9-14 м/с. Столбики термометров днем будут держаться на отметках 26-28 °С. В пятницу в регионе местами возможен кратковременный дождь, в том числе на Черноморском побережье в вечерние часы. Воздух прогреется до 20-25 °С, местами до 29 °С. Ветер 12-17 м/с. Ночью 16 мая в Краснодаре, согласно данным «Яндекс.Погоды», будет 15-16 °С. Днем в краевой столице ожидается облачность и 23-26 °С. Ветер 3-7 м/с.

В крае в ночь на субботу прогнозируют 11-16 °С, днем — 23-28 °С. Местами воздух прогреется до 30 °С. Синоптики предрекают кратковременные дожди и грозу, местами с градом. Ветер 5-10 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с. В ночь на воскресенье, 17 мая , в краевом центре воздух охладится до 11-14 °С. Днем будет ясно и 20-22 °С. Ветер станет слабее, скорость не превысит 3 м/с. По региону 17 мая возможен слабый дождь. Ночная температура составит 9-14 °С, дневная — 19-24 °С. Ветер 6-11 м/с, с порывами 12-14 м/с. Метеорологи обещают, что в воскресенье дожди на Черноморском побережье прекратятся. Ночью будет 11-16 °С, днем термометры покажут 17-22 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

На 15 мая температура морской воды на Азовском побережье достигла 17 °С. В Сочи морская вода прогрелась до 18 °С, в Геленджике, Туапсе и Анапе — до 15-16 °С.