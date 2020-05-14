На Кубани количество зараженных коронавирусом за день увеличилось на 97 человек, два пациента умерли

В Краснодарском крае к 14 мая коронавирус подтвердили у 97 человек

За последние сутки в России заразились 9 тыс. 974 человека . По данным федерального оперштаба, 5 тыс. 527 пациентов выздоровели, 93 больных умерли. Наибольшее количество заражений за сутки зафиксировали в Москве (4 тыс. 712), Подмосковье (918) и Санкт-Петербурге (460). На юге и Северном Кавказе выявили 470 новых случаев инфицирования: 98 в Дагестане, 97 в Краснодарском крае, 78 в Ростовской области, 70 в Северной Осетии, 39 в Ингушетии. Еще 30 новых случаев выявили в Крыму, 27 в Карачаево-Черкесии, 24 в Чечне, 5 в Адыгее и 2 в Севастополе.

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За все время наблюдения коронавирус в стране зарегистрировали у 252 тыс. 245 человека . 53 тыс. 530 человек выздоровели, 2 тыс. 305 скончались. В Краснодарском крае за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 97 человек . Возраст пациентов — от 3 до 84 лет. В числе заболевших шестеро детей из Краснодара, Сочи, Армавира, Тихорецкого и Мостовского районов. Выписали за последний день 117 человек. Кроме того, зафиксированы два летальных исхода. Распределение новых случаев заражения по районам сложилось следующим образом: 25 человек в Краснодаре;

9 — в Сочи;

по 7 — в Крымском и Мостовском районах;

по 5 — в Армавире, Ейском и Лабинском районах;

по 4 — в Славянском, Апшеронском и Тихорецком районах;

по 3 — в Динском и Отрадненском районах;

по 2 — в Новороссийске, Усть-Лабинском, Кущевском, Крыловском и Белореченском районах;

по 1 — в Щербиновском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Абинском, Гулькевичском и Туапсинском районах.