На Кубани количество зараженных коронавирусом за день увеличилось на 97 человек, два пациента умерли

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 14 мая коронавирус подтвердили у 97 человек

За последние сутки в России заразились 9 тыс. 974 человека. По данным федерального оперштаба, 5 тыс. 527 пациентов выздоровели, 93 больных умерли. Наибольшее количество заражений за сутки зафиксировали в Москве (4 тыс. 712), Подмосковье (918) и Санкт-Петербурге (460).

На юге и Северном Кавказе выявили 470 новых случаев инфицирования: 98 в Дагестане, 97 в Краснодарском крае, 78 в Ростовской области, 70 в Северной Осетии, 39 в Ингушетии. Еще 30 новых случаев выявили в Крыму, 27 в Карачаево-Черкесии, 24 в Чечне, 5 в Адыгее и 2 в Севастополе.

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За все время наблюдения коронавирус в стране зарегистрировали у 252 тыс. 245 человека. 53 тыс. 530 человек выздоровели, 2 тыс. 305 скончались.

В Краснодарском крае за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 97 человек. Возраст пациентов — от 3 до 84 лет. В числе заболевших шестеро детей из Краснодара, Сочи, Армавира, Тихорецкого и Мостовского районов. Выписали за последний день 117 человек. Кроме того, зафиксированы два летальных исхода.

Распределение новых случаев заражения по районам сложилось следующим образом:

  • 25 человек в Краснодаре;
  • 9 — в Сочи;
  • по 7 — в Крымском и Мостовском районах;
  • по 5 — в Армавире, Ейском и Лабинском районах;
  • по 4 — в Славянском, Апшеронском и Тихорецком районах;
  • по 3 — в Динском и Отрадненском районах;
  • по 2 — в Новороссийске, Усть-Лабинском, Кущевском, Крыловском и Белореченском районах;
  • по 1 — в Щербиновском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Абинском, Гулькевичском и Туапсинском районах.

Всего в Краснодарском крае за время пандемии коронавирус диагностировали у 2 тыс. 319 человек, из них 124 ребенка. Из больниц выписали 858 пациентов с выздоровлением, 24 человека умерли.

«33 человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, краевых больницах № 1 и № 2, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, в Горячем Ключе, инфекционных больницах Сочи, Новороссийска, Армавира», — сообщили в краевом минздраве.

Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 526 человек, включая 187 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 11 тыс. 890 человек. Еще 1 тыс. 950 человек изолированы в обсерваторах региона, рассказали в краевом оперштабе.

Отметим, что количество официально зарегистрированных заражений в сутки на Кубани уже 11 дней держится в пределах 94-99 и не выходит за пределы 100 случаев.

Карантин Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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