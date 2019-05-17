На Кубани и в Адыгее определили минимальный размер милостыни
Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края 17 мая определило минимальный размер милостыни
Правоверным мусульманам Адыгеи и Краснодарского края в преддверии праздника Ураза-Байрам рекомендовали выплачивать милостыню не менее 150 рублей на человека.
Минимальный размер Закят аль-фитр установило Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края исходя из средней стоимости сыпучих продуктов, распространенных в регионе.
«Милостыня разговения, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Ураза-байрам, становится обязательной после заката солнца в последний день Рамадана, и крайним сроком ее выплаты является праздничный намаз. Согласно мнению ученых, Закят аль-фитр можно давать за день или два до наступления праздника», — отметили в муфтияте.
Закят аль-фитр — милостыня, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Ураза-байрам. По словам собеседника, кроме нее также выплачивается и Садака аль-фидья — искупление за пропущенные дни поста по причине старости или неизлечимой болезни.
Как сообщали Юга.ру, священный месяц Рамадана начался 6 мая. Он продлится 29–30 дней и завершится праздником Ураза-байрам.
В 2016 году минимальный размер Закят аль-фитра составлял 100 рублей на человека.
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