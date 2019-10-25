Муфтият Адыгеи и Кубани рассказал о размерах памятников на мусульманских кладбищах

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края установило допустимые параметры мест захоронений на мусульманских кладбищах, сообщили в муфтияте Адыгеи и Кубани. Согласно документу, высота надгробных камней не должна превышать один метр, а ширина — 50 см. Также мусульманам запретили делать ограждение вокруг могилы, использовать фотографии покойных и другие изображения на надгробных камнях.

Кроме того, муфтият осудил поминки на седьмой, сороковой день и годовщину. Муфтий Аскарбий Карданов предупредил о недопустимости нарушения установленных в Исламе положений.

«В исламе предписано завершить похоронные обряды в течение трех дней. Обязательства родственников по отношению к умершему: омыть тело умершего, завернуть его в саван, совершить над ним джаназа-намаз, похоронить его на мусульманском кладбище», — отмечается в рекомендациях духовного управления мусульман республики и края.

Все эти положения шариата в отношении похоронных обрядов изложили в брошюре «Джаназа. Краткое описание похоронных обрядов», в которой есть правила похорон усопших, а также разъяснены другие связанные с этим вопросы. Ранее брошюру вынесли на всеобщее обсуждение, а сейчас распространили на собраниях мусульман.