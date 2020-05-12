Дмитрий Песков заболел COVID-19. Блокиратор вирусов не помог

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом

Напомним, издание Life обратило внимание на то, что 8 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пришел на совещание Владимира Путина с зеленым бейджиком на лацкане пиджака. Это был так называемый блокатор вирусов, якобы защищающий от заражения бактериями и вирусами.

На следующий день журналисты «Медузы» спросили Пескова, кто ему рекомендовал блокиратор, и помогает ли он от коронавируса.

«Ой, я не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает», — признался Песков.

Также 9 апреля «Открытые медиа» сообщили, что один из производителей блокаторов вирусов, российская компания «Инноколлоид», приостановила выпуск своего товара «по этическим причинам».

12 мая Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что заболел коронавирусом и находится в больнице. Как уточнил RT, Песков лично контактировал с президентом более месяца назад.

Супруга пресс-секретаря, фигуристка Татьяна Навка рассказала изданию Daily Storm, что она также заразилась COVID-19. «Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка.

Читайте также: В 2016 году Татьяна Навка оказалась самой богатой среди жен чиновников Кремля

Как добавил телеканал «360», Навка и Песков решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи. «Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — сказала жена Пескова.

Напомним, 30 апреля Юга.ру сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин также заразился коронавирусом.