Глава Адыгеи по видеосвязи поздравил ветеранов с Днем Победы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов всем участникам Великой Отечественной войны направил подарки и персональные поздравительные открытки с Днем Победы

Напомним, в Великой Отечественной войне воевали более 80 тыс. жителей Адыгеи. В ранее изданных сборниках «Книга памяти» и «Победители» увековечены имена более 64 тыс. человек. Сейчас в республике проживает 39 фронтовиков, все они к празднику получили по 50 тыс. рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов всем участникам Великой Отечественной войны направил подарки и персональные поздравительные открытки, а для тех, кому позволяет состояние здоровье, 8 мая организовали видеоконференцсвязь с руководителем региона.

Помогли им в этом волонтеры, которые в этот день прибыли домой к ветеранам. «Для меня большая честь поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, ситуация, в которой мы все сейчас находимся, не позволила лично поздравить каждого из вас. Но никакие трудности не могут помешать нам отметить главный праздник страны, выразить слова глубокой благодарности за все, что вы сделали для Родины», — сказал Кумпилов.

Двое 96-летних ветеранов, Валентин Денисович Жуков и Владимир Павлович Бибичев, также поздравили всех жителей Адыгеи с праздником и пожелали мирного неба над головой. «Будущее принадлежит молодому поколению. Все в ваших руках. Не допустите трагедий, отстаивайте наши великие завоевания. Сохраняйте мир и согласие», — отметил Валентин Жуков. Глава Адыгеи заверил, что все намеченные массовые торжества, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войны, обязательно пройдут после победы над пандемией.