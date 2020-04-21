В Адыгее ко Дню Победы издали пятый том «Книги памяти» с новыми данными о фронтовиках

В Адыгее тиражом в тысячу экземпляров в апреле издали пятый том «Книги памяти» со сведениями об участниках Великой Отечественной войны

К концу апреля будет выпущено еще тысяча штук четвертого тома книги «Победители». В него войдут 7 тыс. 385 имен земляков-фронтовиков, которые не были раньше установлены и поэтому не вошли в предыдущие сборники. Об этом порталу Юга.ру сообщил заместитель председателя комитета Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Константин Щербаков. Он уточнил, что в «Книгу памяти» собраны имена погибших на фронте земляков, в книгу «Победители» — фронтовиков, вернувшихся с войны.

Напомним, мемориальный проект стартовал в июне 2019 года и завершится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого в каждом муниципальном образовании создали рабочие группы. В результате поисковой работы стали формироваться два списка: данные на фронтовиков из списка, опубликованного в третьем томе книги «Победители», а также сведения, которые ранее не публиковались ни в одной из памятных книг.

Константин Щербаков рассказал, что поисковикам удалось найти сведения об 1 тыс. 765 новых имен участников ВОВ, погибших на фронте. Они внесены в пятый том «Книги Памяти». Также там опубликован список из 1 тыс. 521 фамилии солдат, не вернувшихся с фронта.

«Данные по ним пока отсутствуют, но поисковики муниципалитетов продолжат собирать сведения и поиск информации в военных архивах. Установленные новые сведения войдут в следующий сборник», — отметил Константин Щербаков.

Он добавил, что в новый четвертый том книги «Победители» включены имена и сведения о 5 тыс. 620 фронтовиках, которые вернулись после войны домой.

Памятные издания содержат большой блок послевоенных и современных фотографий населенных пунктов Адыгеи, фото мемориальных комплексов, статьи местных журналистов о битве за Кавказ, ранее опубликованные в республиканских и муниципальных газетах. Все они оцифрованы.

К 9 мая на сайте Национальной библиотеки Адыгеи будет доступна электронная версия памятных сборников. Также планируется торжественное вручение изданных книг ветеранам республики. Церемонии пройдут после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

На всех фронтах в Великой Отечественной войне воевали более 80 тыс. жителей Адыгеи. В ранее изданных сборниках «Книга памяти» и «Победители» увековечены имена более 64 тыс. человек.