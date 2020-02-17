В Адыгее поисковики нашли около 7,5 тыс. новых сведений о фронтовиках

В Адыгее к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне выпустят две книги о фронтовиках

В Адыгее завершают подготовку к изданию пятого тома «Книги Памяти» и четвертого тома книги «Победители». В него войдут 7 тыс. 385 имен земляков-фронтовиков, которые не были раньше установлены и поэтому не вошли в предыдущие сборники. Об этом на заседании оргкомитета «Победа» 17 февраля сообщил председатель комитета Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.

Напомним, мемориальный проект стартовал в июне 2019 года и завершится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого в каждом муниципальном образовании создали рабочие группы. В результате поисковой работы стали формироваться два списка: данные на фронтовиков из списка, опубликованного в третьем томе книги «Победители», а также сведения, которые ранее не публиковались ни в одной из памятных книг.

«В дополнительные тома "Книги Памяти" будет внесено 1 тыс. 765 новых имен участников ВОВ и 5 тыс. 620 имен в книгу "Победители"», — сказал Шхалахов.

Параллельно продолжается работа по оцифровке сборников. Памятные книги в электронном формате разместят на официальном сайте Национальной библиотеки Адыгеи. На сегодняшний день к просмотру уже доступны первые тома «Книги Памяти».

«Нужно продолжать работу по увековечению памяти земляков павших в годы Великой Отечественной войны, сохранять и передавать последующим поколениям правду о вкладе советского народа в Победу. Подключайте к общественные движения. Особую роль в подготовке к празднику должны играть юнармейцы», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На всех фронтах в Великой Отечественной войне воевали более 80 тыс. жителей Адыгеи. В ранее изданных сборниках «Книга памяти» и «Победители» увековечены имена более 64 тыс. человек. Сейчас в республике живет 2 тыс. 283 ветерана, из них 163 фронтовика, которые непосредственно участвовали в боевых действиях в годы войны.