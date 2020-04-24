В Адыгее фронтовики получат по 50 тыс. рублей ко Дню Победы
В Адыгее 24 апреля более 2,4 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в честь 75-летия Победы
На эти цели из республиканского бюджета выделили 23 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
По 50 тыс. рублей получат 230 человек — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Остальная категория ветеранов, куда входят труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной, получат по 5 тыс. рублей.
«В этом году из-за пандемии нам пришлось скорректировать план мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но ничто не может повлиять на наше желание помочь и окружить вниманием ветеранов, создать праздничное настроение ко Дню Победы. Эта дата была, есть и будет самой значимой в истории России. Важно сохранить и передать молодежи память о беспримерном подвиге нашего народа — поколения победителей», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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В пресс-службе главы республики добавили, что выплата будет произведена в течение 24 апреля. Деньги перечислят ветеранам на их лицевые счета на основании базы данных министерства труда и соцразвития Адыгеи и базы данных отделения Пенсионного фонда РФ по республике.
Напомним, из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин поручил предоставить ветеранам выплаты в честь 75-летнего юбилея Победы раньше — в апреле. Кроме того, в стране перенесли парад 9 Мая.