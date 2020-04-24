В Адыгее фронтовики получат по 50 тыс. рублей ко Дню Победы

Адыгея, Вся Россия

Распечатать

В Адыгее 24 апреля более 2,4 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в честь 75-летия Победы

На эти цели из республиканского бюджета выделили 23 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По 50 тыс. рублей получат 230 человек — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Остальная категория ветеранов, куда входят труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной, получат по 5 тыс. рублей.

«В этом году из-за пандемии нам пришлось скорректировать план мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но ничто не может повлиять на наше желание помочь и окружить вниманием ветеранов, создать праздничное настроение ко Дню Победы. Эта дата была, есть и будет самой значимой в истории России. Важно сохранить и передать молодежи память о беспримерном подвиге нашего народа — поколения победителей», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Читайте также:

В пресс-службе главы республики добавили, что выплата будет произведена в течение 24 апреля. Деньги перечислят ветеранам на их лицевые счета на основании базы данных министерства труда и соцразвития Адыгеи и базы данных отделения Пенсионного фонда РФ по республике.

Напомним, из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин поручил предоставить ветеранам выплаты в честь 75-летнего юбилея Победы раньше — в апреле. Кроме того, в стране перенесли парад 9 Мая.

Великая Отечественная война Ветераны День Победы Деньги Мурат Кумпилов

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани поезд сбил 18-летнюю девушку, она осталась жива
В Краснодаре взорвался газ в шестиэтажном доме. Один человек погиб
Жителя Кубани задержали за нападение на заправку в Адыгее
Роспотребнадзор рассказал, как и на каких условиях кафе и рестораны вернутся к работе
Мужчину осудили за попытку разбить головой иллюминатор самолета, экстренно севшего в Краснодаре
The Rolling Stones выпустили первый с 2012 года сингл, посвятив его изоляции

Лента новостей

Реклама на портале