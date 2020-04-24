В Адыгее фронтовики получат по 50 тыс. рублей ко Дню Победы

На эти цели из республиканского бюджета выделили 23 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По 50 тыс. рублей получат 230 человек — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Остальная категория ветеранов, куда входят труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной, получат по 5 тыс. рублей.

«В этом году из-за пандемии нам пришлось скорректировать план мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но ничто не может повлиять на наше желание помочь и окружить вниманием ветеранов, создать праздничное настроение ко Дню Победы. Эта дата была, есть и будет самой значимой в истории России. Важно сохранить и передать молодежи память о беспримерном подвиге нашего народа — поколения победителей», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.