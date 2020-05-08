Специалист объяснила, как защититься от клещей

Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина 8 мая назвала основные способы защиты от клещей

Кривошеина рассказала RT, что количество клещей в России можно считать обычным для мая, однако в тех местах, где сохранилась сухая трава, их достаточно много.

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Она объяснила, как россияне могут защититься от этих насекомых. Главное — помнить, что клещи всегда ползут снизу вверх, поэтому важно носить закрытую одежду, периодически осматривать себя, надевать головной убор в лесу, а домашних животных опрыскивать специальными растворами.

Энтомолог добавила, что для людей тоже есть специальные опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей. Кроме того, мерой профилактики будет и прививка от клещевого энцефалита.

«Есть районы, где люди ходят в тайгу, — в Сибири, на Дальнем Востоке. Там эти прививки актуальнее. Но клещи переносят не только энцефалит. От некоторых вещей прививок нет. То есть основной способ уберечь себя — не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя», — заключила специалист.

По данным на 27 апреля, в лечебно-профилактические учреждения Краснодарского края по поводу укусов клещей обратились 457 человек, в то время как за аналогичный период прошлого года обращений было 528. Из 457 обратившихся — 202 ребенка в возрасте до 14 лет, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.