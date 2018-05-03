Клещи за неделю покусали 6 тысяч россиян. Больше всего пострадавших — в южных регионах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей сообщила, что с наступлением тепла в стране активизировались насекомые — переносчики инфекционных заболеваний

По данным еженедельного мониторинга, с 15 марта в медицинские организации обратились более 10 тыс. человек с жалобами на присасывания клещей. Это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года и среднемноголетний показатель.

Больше всего пострадавших от укусов клещей было в Краснодарском и Ставропольском крае, Иркутской и Ростовской областях, а также в Крыму, передает RT.

В роспотребнадзоре отметили, что в стране не зарегистрировали случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом или гранулоцитарным анаплазмозом человека, однако установлено 27 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, что не превышает максимальных значений за аналогичный период последних пяти лет.

В регионах России работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями разных инфекций, их адреса опубликованы на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

На портале ведомства размещена информация о способах заражения энцефалитом, признаках болезни и мерах защиты от инфекции.

Как сообщали Юга.ру, по данным на 20 апреля в России зарегистрировали 4 тыс. пострадавших от укусов клещей.