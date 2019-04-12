В Адыгее более 40 человек пожаловались на укусы клещей

Адыгея

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С потеплением на территории Адыгеи активизировались клещи — переносчики инфекционных заболеваний

По данным управления Роспотребнадзора по Адыгее, уже есть пострадавшие от укусов. К 10 апреля в медицинские организации обратились 44 человека, из них 20 детей.

«Еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, у нас ведется с 14 марта. На данный момент исследовано 74 клеща, которые были сняты с пострадавших. Пока возбудителей инфекций не выявлено», — сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Для профилактики распространения клещей специалисты рекомендовали косить сорняки, а отдыхающим перед выездом обрабатывать верхнюю одежду и снаряжение акарицидно-репеллентными средствами.

Как сообщали Юга.ру, в начале мая 2018 года в Адыгее впервые выявили клещей с возбудителями анаплазмоза.

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