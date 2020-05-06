В Адыгее вместе с продуктами будут давать георгиевские ленты

Адыгея

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Адыгея закупила около 50 тыс. георгиевских лент для всероссийской акции ко Дню Победы

Адыгея присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Всего закупили около 50 тыс. ленточек, которые передали в муниципальные образования, сообщили порталу Юга.ру организаторы акции. Из-за карантина в этом году не будет традиционного вручения ленточек в общественных местах. Волонтеры предложили жителям республики принять участие в онлайн-акции «Георгиевская ленточка». Для этого нужно найти у себя дома ленточку, использованную в прошлые годы, и сделать фотографию.

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В Майкопе в этом году баннеры в виде георгиевских лент установили на многоквартирных домах. Также волонтеры вручают жителям региона георгиевские ленточки на дому вместе с продуктовыми наборами. Напомним, в регионе подготовили около 24 тыс. наборов, большую часть уже доставили наиболее нуждающимся и пострадавшим от пандемии малоимущим семьям и инвалидам. Кроме того, более 2,4 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в честь 75-летия Победы.

В пресс-службе главы Адыгеи добавили, что регион готовится и к дистанционному проведению традиционной акции «Бессмертный полк».

«В этом году эпидемия коронавируса, к сожалению, исключает возможность проведения шествия "Бессмертного полка". Но память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, подвигах наших земляков, дедов и прадедов не позволит прерваться этой масштабной акции! "Бессмертный полк" будет! В режиме онлайн», — обратился к жителям глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Великая Отечественная война День Победы История Карантин

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