В Адыгее хор исполнил песню «День Победы» на адыгейском языке

Перевела песню «День Победы» заслуженная артистка России Сусанна Хуако. Затем певцы государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей» исполнили ее — каждый в своем доме. После нескольких репетиций, которые проходили дистанционно, создали клип. Премьеру нового исполнения опубликовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем инстаграме 6 мая.

«Песня “День Победы”, созданная композитором Давидом Трухмановым на слова поэта Владимира Харитонова в 1975 году, без преувеличения стала гимном народу-победителю, всем фронтовикам и труженикам тыла многонациональной страны — всем, кто погиб, защищая Родину! Огромное спасибо всем, кто принял участие в этой акции», — отметил он.

Исполнение песни на адыгейском языке проходит в рамках международной акции «День Победы» на разных языках. Полную версию композиции передадут в образовательные организации, учреждения культуры, чтобы трудовые коллективы могли исполнить ее 9 мая. На сайте pobeda-2020.ru можно исполнить «День Победы» с помощью сервиса караоке, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.