В Адыгее хор исполнил песню «День Победы» на адыгейском языке

Хор Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей» первым в России исполнил песню «День Победы» на адыгском языке. С инициативой о её переводе на языки народов нашей многонациональной страны выступила партия «Единая Россия». Огромное спасибо всем, кто принял участие в этой акции. Песня «День Победы», созданная композитором Давидом Тухмановым на слова поэта Владимира Харитонова в 1975 году, без преувеличения стала гимном народу-победителю, всем фронтовикам и труженикам тыла многонациональной страны - всем, кто погиб, защищая Родину!