За сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом

Всего, на 5 мая 2020 года на Кубани зарегистрированы 1 тыс. 437 человек с COVID-19

Всего за сутки в России было зафиксировано 10 тыс. 102 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за сутки 1 тыс. 770 человек. Летальных исходов — 95. Сейчас, согласно информации оперативного штаба, клинических проявлений болезни не наблюдается у 49,1% заразившихся коронавирусом. С начала распространения инфекции на территории России, лидером по количеству зараженных людей была столица. Тенденция продолжается: за минувшие сутки больше всего случаев заражения было зарегистрировано в Москве — 5 тыс. 714 человек. Также в лидерах по количеству заражения Московская область (822), а также в Санкт-Петербург (226) и Нижегородская область (174). С начала наблюдения за количеством зараженных людей в России, диагноз COVID-19 подтвердился у 155 тыс. 370 человек. Из них выздоровело 19 тыс. 865 человек, а 1 тыс. 451 случай заражения имел летальный исход.

За минувшие сутки в Краснодарском крае COVID-19 обнаружен у 97 человек. Из них 32 случая зафиксировано в Краснодаре, 11 заболевших выявлены в Калининском районе, по семь — в Сочи и Ейском районе, по пять заболевших — в Староминском, Апшеронском, Лабинском районах (в Лабинском, в том числе 17-летний подросток). По три случая выявлено в Выселковском, Северском и Щербиновском муниципалитетах. В Тбилисском, Красноармейском, Усть-Лабинском районах и в Армавире зафиксировано по два новых случая коронавируса. По одному заболевшему выявлено в Новокубанском, Тимашевском, Крымском, Славянском, Курганинском, Кореновском, Гулькевичском, Тихорецком районах. Возраст пораженных COVID-19 пациентов от 17 до 91 года. Среди пациентов 36 мужчин и 61 женщина, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В обсерваторах Краснодара находится 641 человек. Всего изолировано 1 916 человек: 710 — в Сочи, 28 человек — в Темрюкском районе, 49 человек — в станице Кущевской, в обсерваторе Геленджика находятся 93 человека, 104 — в Туапсе, 15 — в Армавире, 256 человек — в Анапе и 20 человек в станице Динской. Стационарное лечение на 5 мая 2020 года в Краснодарском крае продолжают 2 120 человек, из них 145 детей. Врачами поликлиник по месту жительства наблюдаются 10 119 человек, из них 251 ребенок. С начала карантина 21 пациент скончался, 443 человека выздоровели.