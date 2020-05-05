Ограничен проезд по улице Красной в центре Краснодара

Краснодарский край

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В центре краевой столицы происходят дорожные работы

В центре города Краснодара производятся дорожные работы на улице Красной. Это стало причиной частичного ограничения движения на участке от улицы Длинной до улицы Буденного. Перекрыта не вся дорога, а лишь отдельные участки проезжей части между Городской больницей №1 и Муниципальным концертным залом органной музыки. Из-за низкого трафика, это практически не затрудняет движение.

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Также производятся ремонтные работы в районе главной городской площади, что стало причиной перекрытия движения по проезду у здания городской Думы. Напротив театра драмы имени Горького, у перекрестка улиц Красноармейской и Буденного, также ограничено движение по одной из полос из-за ремонта покрытия.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 мая текущего года. Также губернатор края сообщил, что в крае вводится обязательный масочный режим.

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