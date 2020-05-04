В обсерваторах Кубани выявили 21 зараженного коронавирусом

Напомним, в Краснодарском крае карантин продлили до 12 мая. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, с 18 апреля все прибывающие в регион на любом виде транспорта обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Исключение ввели только для жителей Адыгеи.

На 3 мая в обсерваторах региона находятся 1 тыс. 780 человек. Среди них граждане, которые приехали в край из-за границы, другого региона, а также те, кто не может обеспечить самоизоляцию самостоятельно или нарушил этот режим дома. У них регулярно берут анализы и проверяют состояние здоровья. У 21 человека при этом обнаружили коронавирус.

«Наибольшее количество больных — 17, выявлено в обсерваторах Сочи, двое — в Краснодаре, по одному в Анапе и Кущевской. После выявления вируса люди были незамедлительно переведены в больницы на лечение», — сообщили в министерстве здравоохранения края.

В пресс-службе администрации края напомнили, что обсерватор — это вынужденная мера, которая помогает исключить завоз инфекции в регион.

По последним данным, коронавирус в регионе обнаружили у 1 тыс. 244 человек.