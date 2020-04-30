Специалист Роспотребнадзора рассказал, когда Россия достигнет пика эпидемии коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин 29 апреля сообщил, когда в стране будет максимальная заболеваемость коронавируса

Василий Акимкин принял участие в съемках программы «Док-ток» на Первом канале в выпуске, посвященном коронавирусу.

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Эксперт сообщил, что пиковая (максимальная) заболеваемость коронавирусом в России прогнозируется в середине мая. После этого начнется снижение эпидемии, привел его слова телеканал «360».

Отметим, в этом же выпуске телепрограммы ведущая Елена Малышева заявила, что не нужно переживать за рост числа пациентов с COVID-19, ведь у большей части зараженных болезнь проходит бессимптомно, и они являются «здоровыми людьми».

Напомним, к 30 апреля на Кубани количество зараженных COVID-19 превысило 1 тыс. человек, 20 заболевших скончались. В России вирус диагностировали у 106,4 тыс. человек, 1 тыс. 73 пациентов умерли.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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