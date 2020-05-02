Роспотребнадзор рассказал, чем отличаются симптомы сезонной аллергии и коронавируса

Роспотребнадзор 2 мая опубликовал информацию о том, чем проявления сезонной аллергии отличаются от симптомов коронавируса

На сайте ведомства говорится, что аллергии — не факторы повышенного риска заболевания и тяжелого течения COVID-19. Исключение составляют лишь неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Перечисляются симптомы сезонной аллергии: насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд и слезотечение. Как пишет RT, при поллинозе не наблюдаются повышенная температура, слабость и утомляемость, боль в мышцах, нет кашля и одышки, кроме пациентов с бронхиальной астмой.

Роспотребнадзор советует аллергикам оставаться дома, установить в помещении систему очистки воздуха, каждый день проводить влажную уборку. Среди других рекомендаций — по возвращении с улицы принимать душ, мыть голову и переодеваться в чистую одежду, не употреблять продукты, усиливающие симптомы, принимать назначенные врачом лекарства.

Роспотребнадзор 23 апреля опубликовал план возвращения предприятий общепита к работе после карантина из-за коронавируса. 29 апреля в ведомстве объяснили, как отмечать майские праздники во время пандемии коронавируса.