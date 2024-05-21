Свопы, сертификаты и абонемент на 12 вывозов «Экомобиля». «Чистая среда» отметит день рождения в Краснодаре

Экоцентр «Чистая среда» 25 мая приглашает краснодарцев на день рождения. Будут мастер-классы, эконастолки, свопы. Дресс-код для гостей — одежда в эко-стиле (0+)

В Краснодаре экоцентр «Чистая среда» 25 мая отметит свой день рождения. В честь этого события организаторы устраивают вечеринку и призывают гостей соблюдать дресс-код в эко-стиле.

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В программе: маркет локальных брендов;

обмен одеждой и зеленый своп с растенишной «Ботанка»;

мастер-класс по созданию брелков из пластиковых крышек и росписи экомешочков;

экоквест и экологичные настольные игры;

розыгрыши сертификатов в кафе, театры и книжные;

фотозона во дворике. Желающие смогут принять участие в экоакции — посадить первые растения во дворике Экоцентра. Посадка пройдет с 12:00 до 13:00.