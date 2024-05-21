Свопы, сертификаты и абонемент на 12 вывозов «Экомобиля». «Чистая среда» отметит день рождения в Краснодаре
Экоцентр «Чистая среда» 25 мая приглашает краснодарцев на день рождения. Будут мастер-классы, эконастолки, свопы. Дресс-код для гостей — одежда в эко-стиле (0+)
В Краснодаре экоцентр «Чистая среда» 25 мая отметит свой день рождения. В честь этого события организаторы устраивают вечеринку и призывают гостей соблюдать дресс-код в эко-стиле.
В Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы:
В программе:
- маркет локальных брендов;
- обмен одеждой и зеленый своп с растенишной «Ботанка»;
- мастер-класс по созданию брелков из пластиковых крышек и росписи экомешочков;
- экоквест и экологичные настольные игры;
- розыгрыши сертификатов в кафе, театры и книжные;
- фотозона во дворике.
Желающие смогут принять участие в экоакции — посадить первые растения во дворике Экоцентра. Посадка пройдет с 12:00 до 13:00.
Также на вечеринке разыграют главный приз — годовой абонемент на 12 вывозов Экомобиля.
Мероприятия пройдут 25 мая с 12:00 до 21:00 по адресу: ул. Одесская, 48В. Вход свободный.
Справка. «Чистая среда» популяризирует в Краснодаре раздельный сбор и экологичный образ жизни. Организацию открыли в 2017 году, а в мае 2021 года сотрудники запустили и Экоцентр, где принимают вторсырье и отправляют его на переработку.