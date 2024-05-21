Свопы, сертификаты и абонемент на 12 вывозов «Экомобиля». «Чистая среда» отметит день рождения в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Команда экоцентра Краснодара © Фотография предоставлена экоцентром Краснодара
    Команда экоцентра Краснодара © Фотография предоставлена экоцентром Краснодара

Экоцентр «Чистая среда» 25 мая приглашает краснодарцев на день рождения. Будут мастер-классы, эконастолки, свопы. Дресс-код для гостей — одежда в эко-стиле (0+)

В Краснодаре экоцентр «Чистая среда» 25 мая отметит свой день рождения. В честь этого события организаторы устраивают вечеринку и призывают гостей соблюдать дресс-код в эко-стиле.

В Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы:

В программе:

  • маркет локальных брендов; 
  • обмен одеждой и зеленый своп с растенишной «Ботанка»;
  • мастер-класс по созданию брелков из пластиковых крышек и росписи экомешочков;
  • экоквест и экологичные настольные игры;
  • розыгрыши сертификатов в кафе, театры и книжные; 
  • фотозона во дворике.

Желающие смогут принять участие в экоакции — посадить первые растения во дворике Экоцентра. Посадка пройдет с 12:00 до 13:00.

Также на вечеринке разыграют главный приз — годовой абонемент на 12 вывозов Экомобиля.

Мероприятия пройдут 25 мая с 12:00 до 21:00 по адресу: ул. Одесская, 48В. Вход свободный.

Справка. «Чистая среда» популяризирует в Краснодаре раздельный сбор и экологичный образ жизни. Организацию открыли в 2017 году, а в мае 2021 года сотрудники запустили и Экоцентр, где принимают вторсырье и отправляют его на переработку.

Афиша Краснодар Экология

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Свопы, сертификаты и абонемент на 12 вывозов «Экомобиля». «Чистая среда» отметит день рождения в Краснодаре
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