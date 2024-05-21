В мае в Краснодаре запустят восемь автобусных маршрутов по брутто-контрактам

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара, krd.ru

Мэр Краснодара анонсировал запуск восьми маршрутов по брутто-контрактам

21 мая специалисты проверили машины на соответствие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Перевозчики Краснодара перейдут на брутто-контракты:

«На улицы города выйдут комфортабельные автобусы, соответствующие всем стандартам. Оснащенные камерами видеонаблюдения, доступные для маломобильных пассажиров. И что особенно важно перед началом лета — с кондиционерами. Работаем дальше в части увеличения количества маршрутов, работающих в таком режиме», — рассказал Наумов.

26 мая на линии выйдут семь маршрутов по брутто-контрактам:

  • № 33 «ул. им. Шевченко — поликлиника № 23 — ул. им. Шевченко (станица Елизаветинская)»;
  • № 101А «ул. Московская — хутор Октябрьский»;
  • № 102А «Краснодарская ТЭЦ — НСТ «Дружба»;
  • № 121А «Исторический парк «Россия — моя история» — Мегацентр «Красная площадь» — хутор Черников»;
  • № 155А «Бальнеолечебница — НСТ «Кубанская Нива»;
  • № 160А «Бальнеолечебница — НСТ «Дубки»;
  • № 163А «Бальнеолечебница — 21 км Ростовского Шоссе».

С 29 мая добавят еще один — № 140А «Бальнеолечебница — хутор Черников».

Брутто-контракт — это договор между заказчиком (городом) и перевозчиком с оплатой по оценке транспортной работы, выраженной в пробеге или времени. По контракту перевозчики должны сдавать всю выручку муниципалитету в обмен на бюджетные выплаты. Узнать о таких контрактах подробнее можно здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре летом 2024 года начнут укладывать рельсы новой трамвайной линии.

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