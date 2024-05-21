В мае в Краснодаре запустят восемь автобусных маршрутов по брутто-контрактам

21 мая специалисты проверили машины на соответствие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

«На улицы города выйдут комфортабельные автобусы, соответствующие всем стандартам. Оснащенные камерами видеонаблюдения, доступные для маломобильных пассажиров. И что особенно важно перед началом лета — с кондиционерами. Работаем дальше в части увеличения количества маршрутов, работающих в таком режиме», — рассказал Наумов.



26 мая на линии выйдут семь маршрутов по брутто-контрактам:

№ 33 «ул. им. Шевченко — поликлиника № 23 — ул. им. Шевченко (станица Елизаветинская)»;

№ 101А «ул. Московская — хутор Октябрьский»;

№ 102А «Краснодарская ТЭЦ — НСТ «Дружба»;

№ 121А «Исторический парк «Россия — моя история» — Мегацентр «Красная площадь» — хутор Черников»;

№ 155А «Бальнеолечебница — НСТ «Кубанская Нива»;

№ 160А «Бальнеолечебница — НСТ «Дубки»;

№ 163А «Бальнеолечебница — 21 км Ростовского Шоссе».

С 29 мая добавят еще один — № 140А «Бальнеолечебница — хутор Черников».