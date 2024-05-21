В мае в Краснодаре запустят восемь автобусных маршрутов по брутто-контрактам
Мэр Краснодара анонсировал запуск восьми маршрутов по брутто-контрактам
21 мая специалисты проверили машины на соответствие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.
Перевозчики Краснодара перейдут на брутто-контракты:
«На улицы города выйдут комфортабельные автобусы, соответствующие всем стандартам. Оснащенные камерами видеонаблюдения, доступные для маломобильных пассажиров. И что особенно важно перед началом лета — с кондиционерами. Работаем дальше в части увеличения количества маршрутов, работающих в таком режиме», — рассказал Наумов.
26 мая на линии выйдут семь маршрутов по брутто-контрактам:
- № 33 «ул. им. Шевченко — поликлиника № 23 — ул. им. Шевченко (станица Елизаветинская)»;
- № 101А «ул. Московская — хутор Октябрьский»;
- № 102А «Краснодарская ТЭЦ — НСТ «Дружба»;
- № 121А «Исторический парк «Россия — моя история» — Мегацентр «Красная площадь» — хутор Черников»;
- № 155А «Бальнеолечебница — НСТ «Кубанская Нива»;
- № 160А «Бальнеолечебница — НСТ «Дубки»;
- № 163А «Бальнеолечебница — 21 км Ростовского Шоссе».
С 29 мая добавят еще один — № 140А «Бальнеолечебница — хутор Черников».
Брутто-контракт — это договор между заказчиком (городом) и перевозчиком с оплатой по оценке транспортной работы, выраженной в пробеге или времени. По контракту перевозчики должны сдавать всю выручку муниципалитету в обмен на бюджетные выплаты. Узнать о таких контрактах подробнее можно здесь.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре летом 2024 года начнут укладывать рельсы новой трамвайной линии.