Сочи вошел в топ-5 городов, которые идеально подходят для соло-путешествий
Сочи занял 4-ю строчку в рейтинге городов России, которые лучше всего подходят для путешествий в одиночестве
Лучшим городом в России для соло-путешествий стал Санкт-Петербург, его выбрали 21,1% опрошенных, на втором месте Москва — 12,1%, на третьем — Калининград и 8,3%, выяснил сервис OneTwoTrip, пишут «Известия».
Сочи занял 4-ю строчку в рейтинге — город назвали 7,5% опрошенных, на пятом месте — Алтай и 3,6%. При этом треть россиян считают, что для соло-поездок подходят все города России.
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Почти 80% хоть раз в жизни путешествовали без компании, при этом 67% назвали такой опыт комфортным. Совсем не понравились подобные поездки 5% опрошенных, а 28% сказали, что впечатления были разными.
Соло-путешествия чаще выбирают из-за возможности лучше узнать себя, уделить время саморазвитию и завести новые знакомства.
Как писали Юга.ру, Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни.