Сочи вошел в топ-5 городов, которые идеально подходят для соло-путешествий

Сочи занял 4-ю строчку в рейтинге городов России, которые лучше всего подходят для путешествий в одиночестве

Лучшим городом в России для соло-путешествий стал Санкт-Петербург, его выбрали 21,1% опрошенных, на втором месте Москва — 12,1%, на третьем — Калининград и 8,3%, выяснил сервис OneTwoTrip, пишут «Известия».

Сочи занял 4-ю строчку в рейтинге — город назвали 7,5% опрошенных, на пятом месте — Алтай и 3,6%. При этом треть россиян считают, что для соло-поездок подходят все города России.