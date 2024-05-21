На Кубани четырехлетнему Илье Уварову необходим вертикализатор. Как помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото Ильи Уварова, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Ильи Уварова, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Павловского района на вертикализатор

Илья Уваров и его сестра — двойняшки. Он родился позже, поэтому здоровье мальчика серьезно пострадало. В три месяца у него начались судороги. Врачи назначили Илье противосудорожные препараты. Приступы стали реже, но не ушли. 

Позже мальчику диагностировали детский церебральный паралич. Только к четырем годам он научился сидеть с поддержкой и фиксацией головы. Илье необходима реабилитация, но это невозможно из-за эпилепсии.

В Сочи полуторалетней Вике Давлащян необходимо дорогостоящее лекарство:

«Живем как в замкнутом круге. Из-за врожденной особенности содержимое желудка Ильи с едким желудочным соком постоянно попадает в пищевод. Слизистая пищевода воспалена, болит», — поделилась мама мальчика Анастасия Уварова.

Врачи рекомендуют купить вертикализатор, чтобы малыш несколько часов проводил в вертикальном положении, особенно после еды. Занятия в этом реабилитационном устройстве помогут улучшить состояние позвоночника и суставов, а также пищеварение.

«У Ильи тяжелая форма детского церебрального паралича. Мальчик не способен самостоятельно принимать вертикальное положение и нуждается в вертикализаторе. Вертикализация поможет избежать проблем, вызванных неправильным положением тела ребенка из-за нарушений опорно-двигательного аппарата. Еще вертикальное положение крайне важно для нормальной работы внутренних органов. Один из сопутствующих диагнозов Ильи — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (патологический заброс желудочного содержимого в пищевод). Мальчик особенно нуждается в вертикализации после приема пищи», — рассказала педиатр Павловской центральной районной больницы Валерия Гуляй.

В семье Уваровых трое несовершеннолетних детей. Им сложно самостоятельно собрать нужную сумму на вертикализатор, а за госсчет его не предоставляют. Всего на оплату требуется 254 925 рублей.

Как помочь Илье?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице Ильи;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Ильи Уварова);
  • с телефона через СПБ;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ильи Уварова. Без НДС.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Медицина Павловский район Русфонд

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На Кубани четырехлетнему Илье Уварову необходим вертикализатор. Как помочь?

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