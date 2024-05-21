На Кубани четырехлетнему Илье Уварову необходим вертикализатор. Как помочь?

Илья Уваров и его сестра — двойняшки. Он родился позже, поэтому здоровье мальчика серьезно пострадало. В три месяца у него начались судороги. Врачи назначили Илье противосудорожные препараты. Приступы стали реже, но не ушли.

Позже мальчику диагностировали детский церебральный паралич. Только к четырем годам он научился сидеть с поддержкой и фиксацией головы. Илье необходима реабилитация, но это невозможно из-за эпилепсии.