На Кубани четырехлетнему Илье Уварову необходим вертикализатор. Как помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Павловского района на вертикализатор
Илья Уваров и его сестра — двойняшки. Он родился позже, поэтому здоровье мальчика серьезно пострадало. В три месяца у него начались судороги. Врачи назначили Илье противосудорожные препараты. Приступы стали реже, но не ушли.
Позже мальчику диагностировали детский церебральный паралич. Только к четырем годам он научился сидеть с поддержкой и фиксацией головы. Илье необходима реабилитация, но это невозможно из-за эпилепсии.
В Сочи полуторалетней Вике Давлащян необходимо дорогостоящее лекарство:
«Живем как в замкнутом круге. Из-за врожденной особенности содержимое желудка Ильи с едким желудочным соком постоянно попадает в пищевод. Слизистая пищевода воспалена, болит», — поделилась мама мальчика Анастасия Уварова.
Врачи рекомендуют купить вертикализатор, чтобы малыш несколько часов проводил в вертикальном положении, особенно после еды. Занятия в этом реабилитационном устройстве помогут улучшить состояние позвоночника и суставов, а также пищеварение.
«У Ильи тяжелая форма детского церебрального паралича. Мальчик не способен самостоятельно принимать вертикальное положение и нуждается в вертикализаторе. Вертикализация поможет избежать проблем, вызванных неправильным положением тела ребенка из-за нарушений опорно-двигательного аппарата. Еще вертикальное положение крайне важно для нормальной работы внутренних органов. Один из сопутствующих диагнозов Ильи — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (патологический заброс желудочного содержимого в пищевод). Мальчик особенно нуждается в вертикализации после приема пищи», — рассказала педиатр Павловской центральной районной больницы Валерия Гуляй.
В семье Уваровых трое несовершеннолетних детей. Им сложно самостоятельно собрать нужную сумму на вертикализатор, а за госсчет его не предоставляют. Всего на оплату требуется 254 925 рублей.
Как помочь Илье?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице Ильи;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Ильи Уварова);
- с телефона через СПБ;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ильи Уварова. Без НДС.